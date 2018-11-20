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إدارة “الكناري” ترفض عقوبة ملال وتقرر اللجوء إلى “التاس”

adel boukhalfa 20 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 144 زيارة

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن رفضها للعقوبة التي سلطتها أمس لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، على الرئيس شريف ملاّل، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المحكمة الرياضية الجزائرية للطعن فيها. وكانت لجنة الانضباط قد سلطت، عقوبة الإيقاف لسنة مع 6 أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم في حق ملاّل، على خلفية التصريحات التي أدلى بها قي قضية تأجيل مباراة فريقه ضد اتحاد الجزائر، حيث أكد رئيس “الكناري” في تصريحات صحفية يقول: ” “لن نسكت عن حقنا وهذه العقوبة غير عادلة، وسنقدم شكوى على مستوى المحكمة الرياضية”.

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