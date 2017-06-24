إخلاء فوري لخمسة أبراج في لندن ليلاً خوفاً من اندلاع حريق

بعد تسعة أيام من الحريق الهائل الذي أتى على برج غرينفل وأودى بحياة عشرات الأشخاص، أخلت السلطات البريطانية خمسة أبراج سكنية في شمال لندن بشكل طارئ وفوري.

قبيل منتصف ليل الجمعة الى السبت ، أعلنت بلدية كامدن في لندن ضرورة إخلاء ما مجمله 800 شقة موزعة على خمسة أبراك ضمن مجمع يعرف باسم “شالكوتس استيت” للقيام بأعمال صيانة “طارئة” من الحرائق. إ ذأن الكساء الخارجي لواجهات هذه الأبراج هو نفسه الذي كان مستخدماً في برج غرينفل حيث أوقع الحريق الذي اندلع ليل 13 إلى 14 حزيران/يونيو 79 قتيلاً على الأقل. وتشتبه السلطات في أن الكساء المؤلف من طبقتين من الالومينيوم بينهما مادة البوليثيلين هو المسؤول عن الانتشار السريع للنار على مجمل المبنى.

وشددت المسؤولة في بلدية كامدن، جورجيا غولد، أن إخلاء الأبراج الخمسة “تم بشكل فوري. لم نكن متأكدين من أن السكان في أمان”. وأضافت غولد “حريق غرينفيل غيّر كل شيء، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالمخاطرة”. وتابعت أن “المهم هو سلامة الناس بينما نقوم بأعمال طارئة”. وأشارت إلى أن أعمال تغيير الكساء الخارجي ستستغرق بين “أسبوعين إلى أربعة أسابيع”.

ومع حلول الليل، غادر العديد من سكان برج تابلو منازلهم ومعهم حقائبهم. وقال كايسي اوبونغ رئيس جمعية المستأجرين لوكالة فرانس برس “تلقّينا أمراً بإخلاء المبنى، سأبلغ السكان”. وأعرب سكان آخرون عن الاستغراب لصدور أمر الإخلاء في وقت متأخر إلى هذا الحد. وقال أحمد محمد (19 عاما) المقيم في برج تابلو مع والديه وشقيقتيه إن أسرته تبلغت أمر الإخلاء من أحد الجيران. وتابع أحمد “إنها فوضى. كان لدينا خمس دقائق لجمع حاجياتنا. لا أفهم لماذا يطلبون إخلاء 800 شقة بشكل فوري. اشعر بالأمان هناك ولا أعتقد أن المبنى الذي نقيم فيه مهدد”.

وأعلنت بلدية كامدن فجر السبت أنها حجزت “مئات الغرف في فنادق” في مختلف أنحاء لندن لسكان ابراج “شالكوتس استيت”. وتابعت البلدية “ندعو كل السكان إلى المكوث لدى أصدقاء أو أقارب اذا استطاعوا لكننا سنؤمن لهم مكان إقامة إذا تعذر عليهم ذلك”. وأشارت رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، إلى أنها تفكر في سكان الأبراج الذين تم إجلاؤهم وقالت “نعمل مع أجهزة الطوارئ والسلطات المعنية وندعمها لحماية السكان”.

والجدير ذكره إن إخلاء أبراج “شالكوتس استيت” يأتي بعد سلسلة من الاختبارات حول السلامة من الحرائق في المباني اعتبرت السلطات أنها غير مرضية خصوصاً في ما يتعلق بالكساء الخارجي الذي وضعه المتعهد نفسه في برج غرينفل. وكانت ماي أعلنت أمام البرلمان أول أمس الخميس أن “الحكومة أمرت بمعاينة الكساء الخارجي لكل المباني” السكنية التابعة للبلديات في مختلف أنحاء بريطانيا. ويقول مكتب ماي إن 600 مبنى على الأقل في انكلترا وحدها استخدم فيها الكساء الخارجي نفسه على غرار برج غرينفل.