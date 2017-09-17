إخلاء طائرة بريطانية بمطار شارل ديغول بباريس بسبب مخاوف أمنية

أعلنت السلطات في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية، باريس، عن إخلاء طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، مرجعة الأمر لـ”مخاوف أمنية،” دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت تغريدة على حساب المطار على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “إن الركاب في أمان وهم في عناية موظفي المطار،” دون ذكر تفاصيل عن “المخاوف الأمنية” التي دفعت بالسلطات لوقف الطائرة في رحلتها التي كانت متجهة إلى العاصمة البريطانية، لندن.

من جهته قال المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية في تصريح لـCNN: “إن أمن وسلامة ركابنا وأطقمنا تأتي في مقدمة أولوياتنا،” لافتا إلى أن “فحوصا أمنية إضافية يتم القيام بها في الوقت الحالي كإجراء احترازي، حيث أننا لا نقوم بتسيير رحلات حتى نكون متأكدين أن من الأمان القيام بذلك.”