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إخراج قرابة 100 ألف طن من البطاطا خلال 10 أيام

من أجل طرحها في السوق لتكسير الأسعار :
إخراج قرابة 100 ألف طن من البطاطا خلال 10 أيام

islam kaab 20 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 98 زيارة

لجأت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى إخراج البطاطا المخزنة بغرف التبريد والمخازن من أجل طرحها في السوق لتكسير الأسعار،خاصة وأن أسعار البطاطا تراوحت ما بين 65 دينار و70 دينار للكيلوغرام الواحد وتجاوزت كل التوقعات في أسواق التجزئة.
وقال محمد خروبي، مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة، أنه تم إعداد برنامج لتخزين 98 ألف طن من البطاطا تحسبا لإخراجها في مرحلة فراغ الإنتاج شهري مارس وأفريل، وسيتم إخراج المنتوج من أجل تموين الأسواق بطريقة منتظمة.
من جهتها قالت وردية بلعقبي مديرة الفلاحة لولاية بومرداس، أن هنالك مخزون من البطاطا يقدر بـ 28 ألف طن بالولاية، أين تم تخزينها تحسبا لإخراجها في هذا الوقت وخصت 7 مهنيين في هذه الشعبة.
كما أن استخراج مخزون البطاطا يدوم 10 أيام عبر 16 ولاية وتمثل 18 بالمائة من المخزون لتراجع الأسعار بـ 20 دينار على الأقل.

بولنوار: لا علاقة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالحراك الشعبي
من جهته كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أنه لا علاقة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالحراك الشعبي، وأفاد بولنوار، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن نقص في المعروض، والكميات المتوفرة من جانب آخر، كشف عن مشروع لتخصيص 500 نقطة بيع في رمضان، للقضاء على المضاربة، والحفاظ على استقرار الأسعار.
رزاقي.جميلة

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