واصل عجز الميزان التجاري الجزائري تراجعه خلال الآونة الأخيرة، بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة بتشديد الخناق على الاستيراد، حيث كشفت معطيات المركز الوطني للإرسال و نظام المعلومات التابع للجمارك أن نسبة الانخفاض في العجز قدرت بأكثر من 53 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 وبذلك انتقلت قيمة العجز إلى 252ر3 مليار دولار مقابل 992ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، وحسب ذات المصدر فان الصادرات ارتفعت ما بين جانفي و جويلية من سنة 2018 إلى 656ر23 مليار دولار مقابل 205ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، أي بارتفاع قدره 45ر3 مليار دولار (+08ر17 بالمئة)، وحسب معطيات الجمارك أيضا فقد تراجعت أيضا الواردات، بشكل طفيف إلى 908ر26 مليار دولار مقابل 197ر27 مليار دولار خلال فترتي المقارنة، ما يمثل انخفاضا ب289 مليون دولار (-06ر1 بالمئة).و قد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

عمر ح