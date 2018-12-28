إحصاء أزيد من 2000 بناء بدون رخصة خلال سنة 2018

قامت فرق شرطة العمران و حماية البيئة بالعاصمة خلال سنة 2018 بعدة تدخلات من أجل المحافظة على المحيط العمراني و البيئي هذا وتم إزالة (354) مفرغة عشوائية وإحصاء (2136) بٍناء بدون رخصة

و أوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر تمكنت من خلال فرق شرطة العمران وحماية البيئة, من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة وكذا الصحة على مستوى قطاع الاختصاص, بتسجيل (2136) تدخلا تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة و (58) تدخلا حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة و(1419) تدخّلا متعلّقا بالتجارة غير الشرعية،أما فيما تعلق بحماية البيئة في شقها المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, يشير البيان إلى (6624) تدخلا تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية, و (3381) تدخلا آخرا حول رمي النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم, وكذا (772) تدخلا متعلقا بإعاقة الطريق العام بوضع مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن, ناهيك عن (356) تدخل متعلق بوضع في الطريق العمومي أقذار أو أي مواد أخرى تؤدي إلى أضرار صحيّة, بالإضافة إلى إزالة (354) موقع ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية

كما قامت ذات المصالح, في شق النظافة والصحة العمومية بسجيل (74) حالة رمي حيوانات ميتة وفضلات ذات مصدر حيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد،أما في جانب المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها فقد أحصت فرق حماية البيئة (38) تدخل متعلق بوضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض

رزاقي.جميلة