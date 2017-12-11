إحراق أعلام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة أثناء احتجاجات في إندونيسيا

شارك مئات الإندونيسيين اليوم الاثنين، في احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا، ضد قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وأحرقوا أعلام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. ونظمت الاحتجاجات أمام السفارة “جبهة المدافعين عن الإسلام” التي تدعو لتطبيق الشريعة في إندونيسيا. وهتف أحد قادة الاحتجاج عبر مكبر صوت أثناء حرق المحتجين علما للكيان الصهيوني: “لنشهد دمار سطوة إسرائيل. ندعم فلسطين بدمائنا”. وشهدت المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية تعزيز الإجراءات الأمنية، حيث تم نشر عشرات رجال الشرطة ووضع أسلاك شائكة حولها.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد احتجاجات أخرى أوسع نطاقا، جرت بداية الأسبوع. ودعا المشاركون فيها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطرد السفير الأمريكي من إندونيسيا، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

المصدر: رويترز