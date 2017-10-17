

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية و الميزانية, حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها،

وأوضح البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، إجتمع تحت رئاسة السعيد بوحجة،رئيس المجلس، حيث أحال في بداية أشغاله مشروع قانون المالية لـ 2018 على لجنة المالية و الميزانية، كما نظر في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات حول تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وجاء في فحوى البيان تحوزه”الجزائر” إجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني،أول أمس برئاسة السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس،وقد أحال المكتب، في بداية هذا الأشغال، مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية، كما نظر في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية،هذا و نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه وتم إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.” هذا وكان قد ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الفاتح من أكتوبر الجاري بالجزائر مجلسا للوزراء وتتمثل النقطة الرئيسية لجدول أعمال هذا المجلس في قانون المالية لسنة 2018.

رزاقي جميلة