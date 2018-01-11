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إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية لدراسته

المجلس الشعبي الوطني:
إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية لدراسته

eldjazair 10 يناير 2018 الوطني اضف تعليق 22 زيارة

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني, في اجتماعه تحت رئاسة رئيس المجلس, السعيد بوحجة, إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات لدراسته.
وأوضح بيان للمجلس أنه “عقب المصادقة على محضر الاجتماع الأخير لمكتب المجلس الشعبي الوطني, أحال هذا الاخير مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 71 û 28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات لدراسته”.
كما درس مكتب المجلس “نقطة تتعلق بالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري والاجراءات الخاصة التي تتضمنها العملية ضمن مشروع تمهيدي لمذكرة شاملة سيبت فيها خلال الاجتماع القادم”.من جهة أخرى, درس المكتب 9 أسئلة كتابية و 7 أسئلة شفوية وقرر تحويلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية “ماعدا سؤال واحد”.كما نظر المكتب في البطاقات التقنية الخاصة بالأيام البرلمانية المقترح تنظيمها, منها يوم برلماني حول “المنظومة الصحية في الجزائر” وآخر حول “دور الهياكل القاعدية في تطوير الاقتصاد الوطني”, ليختم المجلس أشغاله بالنظر في “مسائل ذات طابع إداري”.

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