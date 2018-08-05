أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2018/2019 والمقدرة بـ 43 منصب موزعة عبر المدارس والمراكز التابعة لجامعة الجزائر 3 . وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،أمس، في ملحق القرار رقم 615 المتضمن تأهيل جامعة الجزائر 3 لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه والذي يحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 أن التخصصات المعنية بإجراء مسابقة الدكتوراه هي شعبة العلوم المالية والمحاسبة والمقدرة بـ 15 منصب والموزعة عبر 06 مناصب متعلقة بتخصص مالية المؤسسة ، 06 مناصب متعلقة بتخصص محاسبة وتدقيق ، 03 مناصب متعلقة بتخصص مالية وبنوك” .

أما فيما يتعلق بشعبة علوم الإعلام والاتصال،فقد تم تخصيص 10 مناصب والموزعة بـ 02 منصبين يتعلقان بتخصص الصحافة المطبوعة والالكترونية و 02 منصبين متعلقان بالاتصال التنظيم ، و02 بالسمعي البصري و 02 بالاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة ، و02 الاتصال والعلاقات العامة” . أما بخصوص شعبة الرياضة فقد تم تخصيص 18 منصب والموزعة عبر 03 تخصصات والمتعلقة بـ 9 مناصب متعلقة بشعبة التدريب الرياضي حيث تم تخصيص 03 مناصب متعلقة بتخصص التدريب الرياضي، 03 مناصب التحضير البدني الرياضي ، 03 مناصب التحضير النفسي الرياضي ، بينما تم تخصيص 06 مناصب تتعلق بشعبة النشاط الفيزيائي الرياضي والموزعة عبر تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي بـ 03 مناصب، النشاط البدني الترويجي بـ 03 مناصب ، أما فيما يتعلق بشعبة الإدارة والتسيير الإداري فقد تم تحديد 03 مناصب والمتعلقة بتسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية” .

هذا وسيتم إجراء الاختبارات الكتابية على أقصى تقدير نهاية شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر القادم مع إعطاء الحرية لكل مؤسسة باختيار التاريخ المناسب شرط أن تكون خلال شهر واحد فقط،وللإشارة إنطلقت عملية تسجيل الطلبة خريجي “الماستر” في مسابقة الدكتوراه عبر المواقع الالكترونية عبر مختلف المؤسسات والمراكز الجامعية.

رزاقي.جميلة