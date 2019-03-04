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إجراء إمتحان التربية البدنية ما بين 21 مارس و6 أفريل

Djalila Rezzaki 4 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 28 زيارة

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن فتح عملية سحب الإستدعاءات الخاصة بامتحان التربية البدنية الخاصة بمترشحي شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكلوريا المقرر إجراؤها في 21 من شهر مارس الجاري وأعلم الديوان المترشحين أنهم بإمكانهم الولوج إلى الموقع لسحب الاستدعاءات من خلال إدخال الرقم السري الخاص بكل مترشح، حيث اشترطت على كل تلميذ أن يقوم باصطحاب الاستدعاء معه يوم الامتحان، وفي حال لم يحضر الاستدعاء، فإن التلميذ يحرم آليا من نقاط هذه

هذا، وأكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن المترشحين المعنيين بإمكانهم سحب استمارة التربية البدنية الخاصة بالمترشحين الأحرار من الموقع وهذا قصد ملئها والتأشير عليها من قبل الطبيب، كما أنه بإمكان التلاميذ الذين يقدمون مبررات مرضية، التسجيل وبعد ذلك تقديم المبرر شريطة أن تكون الشهادة الطبية المقدمة ممضية من قبل طبيب محلف

رزاقي.جميلة

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