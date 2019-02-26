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إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة المركزية للآفلان للمطالبة بإنهاء مهام المنسق معاذ بوشارب

Djalila Rezzaki 26 فبراير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 53 زيارة

يعقد الآن بوسط العاصمة عدد من أعضاء اللجنة المركزية السابقة لحزب جبهة التحرير الوطني إجتماعا طارئا لدراسة الوضعية التي وصل إليها الحزب بقيادة منسق الهيئة المسيرة معاذ بوشارب

وحسب ما نشرته العديد من الجهات سربت الخبر  من داخل الإجتماع فإن عددا من أعضاء اللجنة المركزية السابقة سيصدرون بيانا لتحميل معاذ بوشارب مسؤولية الوضعية الكارثية التي وصل إليها الحزب منذ توليه زمام تسيير الهيئة و وفق ذات المصادر المؤكدة فإن أعضاء اللجنة المركزية قد قرروا مناشدة رئيس الحزب التدخل ، ومطالبته بقرارات حاسمة تخص مستقبل الحزب و أولها إنهاء مهام منسق الهيئة معاذ بوشارب ، وإستدعاء دورة طارئة للجنة المركزية للحزب ومطالب أخرى سيكشف عنها البيان

رزاقي.جميلة

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