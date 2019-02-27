إجتماع جزائري مصري تونسي حول ليبيا مارس القادم بالقاهرة

يجتمع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس مارس المقبل بالقاهرة لبحث كيفية مساعدة الليبيين على المضي نحو تحريك ركود العملية السياسية مع تعثر عقد المؤتمر الوطني الجامع

وحسب ما أعرب عنه وزير الخارجية عبد القادر مساهل، فإن كل من الجزائر و تونس و مصر تولي إنشغالها الكبير لإنتشار الإرهاب بالمنطقة. وجاء قرار البلدان المجاورة لهذه القضية كونها أول المعنيين بالوضع الليبي لذلك تم تأسيس آلية للتشاور بين البلدان الثلاثة

و من المقرر أن تلتقي يوم 5 مارس القادم بالقاهرة هذه الدول في إطار الاجتماع الثلاثي للبلدان المجاورة لليبيا ويأتي هذا عقب الاجتماع الذي تم عقده بالجزائر منذ أشهر

وحسب ممثل الدبلوماسية الجزائرية فإن الحل العسكري ليس حلا بل يجب أن يتم من خلال الحوار بين الليبيين الذي وافقت عليه جميع الأطراف

هذا وترفض الجزائر إطلاق مبادرة جزائرية لحل الأزمة وتعمل على مساعدة الجارة ليبيا لتحديد مستقبلها عن طريق الليبيين و على الليبيين إيجاد حل و الانشغال بالوضع في بلدهم.”

وحسب الديبلوماسي مساهل يتمثل واجب الجزائر في تقاسم تجربتها مع الجارة ليبيا فقط

رزاقي.جميلة