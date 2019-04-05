سيتم البث في شغور منصب رئيس الجمهورية، من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، بداية هذا الأسبوع المقبل وقد أفضى الاجتماع الذي جمع يوم الخميس رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الى اجتماع نواب البرلمان بغرفتيه، بحر الأسبوع المقبل، للبث في شغور منصب رئيس الجمهورية.

وسيترأس لجنة صياغة النظام الداخلي، لاجتماع البرلمان بغرفتيه، صالح قوجيل، حسب ما خلص إليه اجتماع مكتبي البرلمانذ، وقد تم تنصيب لجنة، للإشراف على التنظيم البروتوكولي والإجرائي، هي من ستحدد تاريخ إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

ويذكر ان البرلمان إجتمع بغرفتيه، العليا والسفلى، يوم الخميس، للبث في شغور منصب رئيس الجمهورية وجاء هذا بعد أن قدم الرئيس المستقيل، عبد العزير بوتفليقة، استقالته، الى المجلس الدستوري أول يوم الثلاثاء.

وحسب ما ينص عليه الدستور، في المادة 102 منه، وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا،ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وللتذكير، فقد ثبت المجلس الدستوري مساء الأربعاء الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث بلغ شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية“.

رزاقي.جميلة