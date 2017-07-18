إتلاف أكثر من 1500 هكتار من الغابات بسبب الحرائق في ظرف أسبوع

تسببت حرائق الغابات في اتلاف اكثر من 1500 هكتار خلال الاسبوع الممتد من 06 الى 12 جويلية على مستوى عديد ولايات الوطن، حسب حصيلة نشرتها اليوم الخميس المديرية العامة للغابات. وأوضح ذات المصدر ان الحرائق شملت 372 هكتار من الغابات و 594 هكتار من الاحراش و 535 هكتار من الادغال اي بمعدل 46 حريقا في اليوم و مساحة 470 هكتار لكل حريق. كما اشارت المديرية العامة للغابات الى انه سجل في الفترة الممتدة بين الفاتح يونيو و 12 يوليو ما لا يقل عن 550 حريقا شمل مساحة اجمالية قدرت ب2580 هكتارا. أما الولايات الاكثر تضررا من حرائق الغابات فهي بجاية و تيزي وزو و سطيف و المدية و سكيكدة و عين الدفلى و سعيدة و جيجل و سيدي بلعباس و مستغان. وذكرت المديرية العامة للغابات في هذا الصدد بان جهاز الوقاية و مكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح يونيو 2017 “سيتم الابقاء عليه الى غاية نهاية الحملة في ال31 اكتوبر” مضيفة انه “بالنظر الى الاخطار المسجلة خلال هذه الفترة فيتم الاستعانة بالمواطنين سيما سكان الجوار و التحلي بمزيد من اليقظة و تقديم المساعدة فيما يخص الانذار و الوقاية“.