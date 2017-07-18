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إتلاف أكثر من 1500 هكتار من الغابات بسبب الحرائق في ظرف أسبوع

yassin bouras 14 يوليو 2017 الحدث تعليق واحد 72 زيارة

تسببت حرائق الغابات في اتلاف اكثر من 1500  هكتار خلال الاسبوع الممتد من 06 الى 12 جويلية على مستوى عديد ولايات الوطن، حسب حصيلة نشرتها اليوم الخميس المديرية العامة للغاباتوأوضح ذات المصدر ان الحرائق شملت 372 هكتار من الغابات و 594 هكتار من  الاحراش و 535 هكتار من الادغال اي بمعدل 46 حريقا في اليوم و مساحة 470 هكتار  لكل حريقكما اشارت المديرية العامة للغابات الى انه سجل في الفترة الممتدة بين الفاتح  يونيو و 12 يوليو  ما لا يقل عن 550 حريقا شمل مساحة اجمالية قدرت ب2580  هكتاراأما الولايات الاكثر تضررا من حرائق الغابات فهي بجاية و تيزي وزو و  سطيف و المدية و سكيكدة و عين الدفلى و سعيدة و جيجل و سيدي بلعباس و مستغانوذكرت المديرية العامة للغابات في هذا الصدد بان جهاز الوقاية و  مكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح يونيو 2017 “سيتم الابقاء عليه  الى غاية نهاية الحملة في ال31 اكتوبرمضيفة انهبالنظر الى الاخطار المسجلة  خلال هذه الفترة فيتم الاستعانة بالمواطنين سيما سكان الجوار و التحلي بمزيد  من اليقظة و تقديم المساعدة فيما يخص الانذار و الوقاية“.

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    17 يوليو 2017 في 12 h 58 min

    Pour éviter la mort des algériens et les pertes animal végétal et dégât matériel par d’autres feux de forêt pire que ces incendies les forts séismes les foudres les inondations les grêlons tempête de sable la canicule météorite les accidents de la route de train crash d’avion naufrage noyade arrêt cardiaque virus aux algériens policiers militaires et civils de 48 wilayas d’appliquer le Coran a 100% le 17.7.2017 un homme averti en vaut deux aux terroristes de poser leurs armes.

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