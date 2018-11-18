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إتصالات الجزائر ترفع تدفق الأنترنت من 1 ميغا إلى 2 ميغا مجانا

Fella Soltani 18 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 70 زيارة

سيستفيد زبائن اتصالات الجزائر المشتركين في عروض الأنترنت “أدي أس ال” بتدفق 1 ميغا، من رفع تدفقهم إلى 2 ميغا، اعتبارا من تاريخ اليوم إلى غاية 31 ديسمبر 2018 مجانا ،وحسب ما كشفت عنه اتصالات الجزائر في بيان تحصلت “الجزائر” على نسخة منه فان هذه العملية تخص الزبائن الخواص “ايدوم أدي اس ال”” و “ايدوم فيبر” الحاليين المشتركين في عرض 1 ميغا، لافتا ذات المصدر الى انه”نسعى إلى تمكينكم من اكتشاف مزايا الإبحار على شبكة الأنترنت بأكبر قدر من الراحة وبسرعة فائقة، مما يتيح لكم التمتع بنوعية اتصال عالي الأداء بالأنترنت”. مشددا ذات البيان على اتصالات الجزائر” على أن ستواصل استثماراتها من خلال اعتماد أحدث التكنولوجيات وذلك بهدف توسيع تغطية التراب الوطني بشبكة الأنترنت، تحسين الربط الشبكي ومرافقة تطور استخدامات الزبائن”

عمر حمادي

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