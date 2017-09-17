استنكر على الصلابي أحد كبار علماء ليبيا استبعاد الجزائر والمغرب وتونس من اتفاق لندن المتعلق بمستقبل ليبيا، ودعوة مصر والإمارات الى الاجتماع واعتبر المتحدث أن النظامين المصري والإماراتي، كلاهما طرف معادي ليس للثورة الليبية فحسب، بل وللشعب الليبي .

كشف عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي، الدكتور علي الصلابي، أن اجتماع لندن حول ليبيا يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى مشاركة القوى الدولية الكبرى فيه.

لكن الصلابي، اعتبر في تصريح لموقع “قدس برس” الاعلامي، أن مشاركة مصر والإمارات تمثل رسالة سلبية إلى الليبيين، الذين اكتووا ولازالوا يكتوون بالنيران المصرية والإماراتية

وقال: “لا شك أن اجتماع لندن بمشاركة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، يحمل أهمية كبرى، ويعكس انشغال العالم بليبيا، لكن هذا الاهتمام لا يبدو جديا لأنه أشرك في أعماله كلا من النظامين المصري والإماراتي، وكلاهما أصبح طرفا معاديا ليس للثورة الليبية فحسب، بل وللشعب الليبي”.

وأشار الصلابي إلى أنه، و”إن كان لا بد من إشراك الأطراف الإقليمية ذات المصلحة في المصالحة الليبية، فإنه كان الأجدر إشراك الجزائر وتونس والمغرب، التي استضافت اجتماعات الصخيرات وأسست لحكومة الوفاق التي تشارك اليوم في اجتماعات لندن.

وأكد الصلابي أن أي طريق غير التوجه إلى مصالحة حقيقية يقول فيها الشعب الليبي كلمته عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشرف عليها القضاء الليبي، تفرز برلمانا وقيادة سياسية شرعية، تشرف على مرحلة انتقالية نحو تأسيس الدولة الديمقراطية، أي طريق غير ذلك لن يكون إلا من قبيل إضاعة الوقت، وتآمرا على الشعب الليبي الذي دفع ثمن ثورته غاليا”، على حد تعبيره.

و يأتي اجتماع لندن بعد زيارات قام بها وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا والمبعوث الأممي إلى ليبيا، ولقائهم بالأطراف الليبية الرئيسية الفاعلة بغية إقناعهم بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة .

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد نشرت على موقعها على الانترنت، خبر لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظرائه في تونس والجزائر وليبيا الاسبوع المنقضي في القاهرة على هامش اجتماعات للجامعة العربية، وبحث معهم وجاء تصريح الصلابي بعد الاجتماع الذي انعقد أول أمس بالعاصمة البريطانية لندن وجمع وفدا وزاريا سداسيا بشأن الأزمة في ليبيا، وذلك بهدف التعرف على نظرة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حول آخر مستجدات الوضع في البلاد، والاطلاع على نتائج المشاورات التي قام بها مع الأطراف الليبية المختلفة.سبل التنسيق الإقليمي لحل الأزمة الليبية.

وشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى وزير الخارجية البريطاني صاحب الدعوة، وزراء خارجية فرنسا وأمريكا وإيطاليا ومصر والإمارات، فضلاً عن المبعوث الأممي غسان سلامة، إضافة إلى مشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج .

يذكر أن اجتماع لندن جاء أياما قليلة بعد القمة الأفريقية حول الوضع في ليبيا، التي استضافتها عاصمة الكونغو برازافيل بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وكانت الجزائر قد تواصلت مع الصلابي، في لقاء جمع احمد أويحي عندما كان رئيسا للديوان برئاسة الجمهورية، خلال اجتماع غير معلن، في بيت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تونس، ما أشر خلالها على رمي الجزائر بكامل ثقلها السياسي في الأزمة الليبية .

ويعد الصلابي أحد أبرز قيادات تيار الإخوان المسلمين في ليبيا، ويملك تأثيرا سياسيا على حكومة طرابلس.

وأبلغ خلالها أويحيى رسالته بتصور الجزائر لحل توافقي للأزمة الليبية بناءً على تنازلات مشتركة تقدمها كل الأطراف الليبية، سواء حكومة طرابلس أو حكومة طبرق أو الجنرال حفتر، والتي يمكن التأسيس عليها لوضع إطار سياسي لدفع الأزمة الليبية باتجاه الحل

وطرح أويحيى على الصلابي تجربة التوافق السياسي والوئام المدني التي أنهت الأزمة الأمنية في الجزائر، وكذا تحليل الجزائر لصورة الوضع في ليبيا في حال استمر الانزلاق السياسي والأمني في البلد الجار .

يذكر أن اجتماع لندن جاء أياما قليلة بعد القمة الأفريقية حول الوضع في ليبيا، التي استضافتها عاصمة الكونغو برازافيل بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

رفيقة معريش