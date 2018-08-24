هنأ الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية عبد العـزيز بوتفـليقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له أطيب التهاني وأصدق الأماني وللجزائر وشعبها مزيدا من النجاح والتقدم والازدهار.

وجدد غالي التعبير عن كامل التقدير والعرفان إزاء مواقف النبل والشهامة التي تتبناها الجزائر، تحت قيادة الرئيس، إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والكرامة والاستقلال، وهي مواقف مشهودة –يضيف- مستندة إلى قيم ديننا الإسلامي السمح الحنيف وإلى ومبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وثمن الرئيس الصحراوي عالياً الجهود الخيرة والحثيثة التي تبذلها الجزائر، جهوياً وقارياً ودولياً، من أجل إحلال السلام والامن والاستقرار.

وجدد غالي لرئيس الجمهورية أجمع إرادته الصادقة في التوصل إلى الحل العادل، الدائم والنهائي للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية الشقيقة، بما يضمن الاحترام الصارم لمقتضيات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما لم يفوت تأكيد عزمه وتصميمه على توطيد روابط الأخوة والصداقة وعلاقات التعاون والتحالف الأبدي بين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

نسرين محفوف