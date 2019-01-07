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إبراهيم دياز يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

Yacine Soudani 7 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 109 زيارة

أكدت شبكة “سكاى سبورت” العالمية، أن إبراهيم دياز، وصل العاصمة الإسبانية مدريد صباح اليوم الاثنين من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإكمال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وأعلنت الشبكة العالمية، أن دياز قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ويتبقى فقط له توقيع العقود والبنود الشخصية ليصبح لاعباً جديداً بصفوف ريال مدريد بداية من شهر جانفي الحالي بعقد طويل يمتد حتى عام 2025.

واتفق ريال مدريد بشكل رسمي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ضم إبراهيم دياز بشكل دائم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل مبلغ قميته 15 مليون جنية استرليني.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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