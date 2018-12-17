أويحي يعد بتقديم تحفيزات وامتيازات للمستثمريين الكوريين

اشرف صباح اليوم الإثنين بالعاصمة الجزائر الوزير الاول احمد اويحي على فعاليات منتدى الأعمال الجزائري الكوري في دورته الخامسة، أين ترأس أشغال المنتدى مناصفة مع الوزير الأول لكوريا الجنوبية لي ناك يون. وفي كلمته، قال أحمد أويحي إن الجزائر تقدم إمتيازات للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الإستثمار في إطار الشراكة ، مبرزا أن قانون الإستثمار الجزائري يقدم إمتيازات بخصوص الإستثمار الأجنبي بدءا من الإعفاء الضربي إلى الإعفاء على القيم الجمرمية ، وهو ما يهدف إلى بناء مؤسسات في إطار الشراكة. هذا ودعا أويحي الجانب الكوري إلى الإقبال على فرص الإستثمار بالجزائر ، مشيرا إلى أن حضور كوريا الجنوبية كمستثمر بالجزائر يبقى محتشما ومتواضعا، معللا ذلك بأن الشراكة الصناعية _ الكورية الجزائرية _ لم تعرف طريقها للتجسيد إلا خلال السنوات الأخيرة وفي بعض القطاعات المحصورة بين الإلكترونيات والسيارات. واضاف أويحى ” ستكسبون مكانة في سوق محمية، كما أصبح ذلك الآن في الصناعات الإلكترونية والسيارات” ، مبرزا ذلك بقوله أن الجزائر ستكون بوابة نحو الإتحاد الإفريقي والأوروبي العالم العربي ، كمنطقة إقتصادية محورية تتقاسم فيها إتفاقيات التبادل الحر.