من المرتقب أن يناقش الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي هذا السبت في لقاء مع مناضلي حزبه العديد من القضايا الراهنة المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد إلى جانب موضوع الاحتجاجات والفيضانات التي مست العديد من ولايات الوطن منها العاصمة،والتطرق لحراك المعارضة كما سيتحدث أويحيى عن موضوع بوحجة الذي أسال الحبر الكثير.

يشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، بعد غدا على ندوة وطنية لمناضلات “الأرندي”، ينظمها الحزب في تعاونية عمال البناء بزرالدة،ومن المنتظر أن يخرج أويحي صاحب قبعة الوزير الأول عن صمته، بخصوص تشبث السعيد بوحجة بمنصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وعدم استقالته لحد الساعة، رغم تلقيه عريضة موقع من طرف رؤساء كتل الأغلبية الرئاسية الأفلان، الأرندي، تاج، الأمبيا، الأحرار، يطالبونه فيها بالاستقالة،كما ينتظر أن يتطرق أحمد أويحي، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية لمناضلات التجمع الوطني الديمقراطي، للعديد من القضايا الراهنة، وما تعلق بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والاحتجاجات هنا وهناك خاصة إحتجاجات متقاعدي الجيش التي أسالت الحبر الكثير ، وحتى الفيضانات التي تسببت في وفاة العديد من المواطنين في ولايات عديدة منها العاصمة، والتطرق لحراك المعارضة هذه الأيام التي تواصل النشاط تحضيرا لرئاسيات المقبلة المنتظرة في بداية السداسي الأول من 2019.

رزاقي. جميلة