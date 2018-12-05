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أويحيى يوافق على تسوية نفقات المطاعم والنقل المدرسي بتراخيص استثنائية

ضمن مراسلة أبرق بها إلى وزير المالية :
أويحيى يوافق على تسوية نفقات المطاعم والنقل المدرسي بتراخيص استثنائية

islam kaab 4 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 38 زيارة

أبدى الوزير الأول أحمد أويحيى، موافقته على اقتراح وزارة المالية بخصوص تسوية النفقات المتعلّقة بالمطاعم والنقل المدرسي، من خلال منح ترخيص استثنائي لتسوية النفقات برسم السنة المالية 2017، من الأرصدة المتبقية بعنوان نفس السنة المالية.
و يشترط الوزير الأول ضمن مراسلة أبرق بها إلى وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن يتم منح الترخيص الاستثنائي لتسوية نفقات الخدمات الاجتماعية المدرسية، عن طريق اعداد مشاريع صفقات بعنوان سنة التسوية 2017، و عرضها للدراسة على سبيل الاستثناء على لجنة الصفقات المختصة قبل اختتام السنة المالية الجارية 2018، من اجل التكفّل بالنفقات التي بلغت حدود إبرام الصفقات العمومية بإضافة إلى تقديم تقرير مفصل من قبل الآمرين بالصرف على مستوى البلديات، يبرر الخدمات التي تبلغ حدود إبرام الصفقات العمومية المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به. .
هذا وكان وزير المالية قد برّر طلب منح التراخيص الاستثنائية لتغطية نفقات المطاعم والنقل المدرسي، بتقارير الأمرين بصرف ميزانيات البلديات التي تتكفل بنفقات الخدمات المدرسية، والذين يبررون طلبات الترخيص الاستثنائية بالتأخير المسجل في استلام الإعانات الممنوحة من طرف الولايات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والموجهة لتمويل هذه الخدمات.
ف-س

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