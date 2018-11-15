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أويحيى يمثل الرئيس بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا

Zineb Ben Azzouz 15 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 147 زيارة

يمثل الوزير الأول، أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي  تجري أشغالها يومي السبت و الأحد القادمين بأديس أبابا، حسبما جاء اليوم في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن “أحمد أويحيى، الوزير الأول، سيمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي تجري أشغالها يومي 17 و 18 نوفمبر القادم بأديس أبابا (إثيوبيا)، التي ستخصص للإصلاح المؤسساتي للمنظمة”.

وسيكون الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، حسب ذات المصدر.

 زينب بن عزوز

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