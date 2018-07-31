من المنتظر أن يجتمع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى بداية من الأسبوع القادم برئيس حزب “تاج” عمار غول ورئيس حزب “الأمبيا” عمارة بن يونس، والأمين العام لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وهذا في إطار اللقاءات التشاورية التي برمجها الحزب لمناقشة الاوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، استعدادا لدخول الإجتماعي الذي تفصلنا عنه أيام والإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها مطلع 2019.

كشفت مصادر، من داخل بيت “الأرندي” عن لقاء تشاوري سيعقد منتصف الأسبوع القادم، وبالتحديد يوم الاثنين 06 أوت 2018، بين الأمين العام لـ “الأرندي”، أحمد أويحي و رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، اللقاء الذي يتوقع أن يكون لتوجيه نفس الدعوة لرئيس الجمهورية للاستمرار في مسيرته، ولا يستبعد أيضا أن يلتقي أويحيى بكل من قيادات الحركة الشعبية الجزائرية وعلى رأسهم الوزير الأسبق عمارة بن يونس، إلى جانب الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، الوزير الأسبق، الذي سبق له هو الآخر أن دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة.

وللإشارة تأتي هذه اللقاءات مباشرة بعد إعلان أحمد أويحيى الذي يرتدي قبعة الوزير الأول، في الإعلان جولة مشاورات سياسية، والتي تشمل أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية، والتي لها تمثيل محترم في المجلس الشعبي الوطني وفي مختلف المجالس الشعبية المنتخبة.

رزاقي.جميلة