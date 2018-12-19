يشرف اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى على انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري، الذي سيعرف مشاركة أكثر من 430 شركة من جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية.

وتعول الحكومة بقيادة الوزير الأول كثيرا على هذا المعرض الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة ما بين 20 إلى 26 ديسمبر الجاري بقصر المعارض لإعطاء صورة تعكس التوجه نحو دعم تصدير المنتجات المحلية، وياتي هذا المعرض في خضم تغير خطابات المسؤولين الذين باتوا يشددون على ضرورة رفع الصادرات توازيا مع الازمة المالية التي باتت تحدق بالجزائر. وسيشهد المعرض الذي ينظم تحت شعار “إنجاح مسعى الصادرات من أجل نمو إقتصادي مستدام” مشاركة أكثر من 430 شركة من جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية، والتي ستعرض على مساحة إجمالية قدرها 26.076 متر مربع.

بمقابل ذلك، من المنتظر مشاركة 16 وحدة ومؤسسة إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في هذه الطبعة، حيث كانت وزارة الدفاع الوطني قد أكدت أن المشاركة في هذا الحدث تأتي في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني والهادفة إلى تشجيع المنتوج الوطني، مشيرة إلى مشاركة كل من قيادتي القوات الجوية والقوات البحرية، ومديرية الصناعات العسكرية والمديرية المركزية للعتاد بالجناح. حيث ستكشف ما يضمّه من منتجات متنوّعة تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها، والتي تساهم في تعزيز نسيج اقتصادي وطني نوعي.وهذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات.على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، والصناعات الإلكترونية، وكذا صناعة وتجديد العتاد البحري والجوي.

عمر ح