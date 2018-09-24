شدد أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، على تمسّك الجزائر بحقّ البلدان المنتجة للبترول من سعر عادل للنفط، وعبّر أويحيى خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي، عن سعادته بالقرار الذي خلص له الاجتماع دون الإقرار بزيادة الإنتاج، وبالقرارات التي تساهم في سعر عادل للبترول في السوق الدولية.

منوها بالمجهودات التي بذلها رئيس الجمهورية لإنجاح الإجراءات التي اتخذتها “اوبك”، حيث أعطى نتائج ملموسة أفضت إلى هذه الديناميكية التي حرص عليها إلى غاية اتفاق 28 سبتمبر 2016.الذي أحيا هذا اللقاء الثاني في 2018، واعتبره تكريم مستحق من البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك للرئيس.

عمر ح