أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية القطري

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.عقب المحادثات التي جمعته أمس الاثنين بالسيد مساهل عبر رئيس الدبلوماسية القطري عن إرادة بلده في تعزيز وتدعيم التعاون مع الجزائر في كافة القطاعات لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

كما أعلن بالمناسبة أنه “سيتم قريبا التدشين الرسمي لمصنع الحديد والصلب بمنطقة بلارة بولاية جيجل الذي يعد ثمرة الشراكة بين البلدين”. وتمحورت المحادثات بين الوزيرين حول الوضع السائد على الصعيدين الاقليمي و الدولي لا سيما القضية الفلسطينية حيث أوضح الوزير القطري أن الطرفين جددا التأكيد في هذا الشأن على “موقفيهما ودعمهما الثابت لهذه القضية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

كما عبر في نفس الوقت عن رفض قطر للقرار الأمريكي الأخير القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس المحتلة واصفا الأمر ب “عرقلة لعملية السلام” بالمنطقة.وحسب الوزير القطري فان المحادثات شكلت فرصة للاطلاع على “نتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا مبرزا “الدور الهام للجزائر من أجل ايجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا”.