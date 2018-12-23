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أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية الأردني

Djalila Rezzaki 23 ديسمبر 2018 Non classé, الحدث, الوطني اضف تعليق 30 زيارة

إستقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية و شؤون المغتربين للمملكة الهاشمية الأردنية، أيمن الصفدي

الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر، منذ أمس السبت، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول

و جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، هذا الأخير الذي كان في إستقبال نظيره الأردني مساء أمس السبت بمطار الجزائر الدولي

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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