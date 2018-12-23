الرئيسية / Non classé / أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية الأردني
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أفاد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة أن عدد الأطفال المتمدرسين المسجلين …
Djalila Rezzaki 23 ديسمبر 2018 Non classé, الحدث, الوطني اضف تعليق 30 زيارة
23 ديسمبر 2018
23 ديسمبر 2018
23 ديسمبر 2018
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أفاد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة أن عدد الأطفال المتمدرسين المسجلين …
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