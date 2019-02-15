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أويحيى يستقبل المديرة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة بإفريقيا

idir demiche 15 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 28 زيارة

استقبل الوزير الأول احمد أويحيى المديرة الاقليمية للمنظمة العالمية للصحة بإفريقيا، ماتشيديسو مواتي التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و جرى اللقاء بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي.

وحلت المديرة الاقليمية للمنظمة العالمية للصحة بالجزائر في زيارة عمل “لتقييم الجهود المبذولة”  في مجال الصحة. و تحادثت مويتي خلال زيارتها التي تعد الأولى من نوعها  مع العديد من الشخصيات خاصة في ما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمتها و الجزائر والتغطية الصحية العالمية و التعاون جنوب-جنوب و المنتجات الصيدلانية.

كما زارت خلال اقامتها بالجزائر عددا من المؤسسات الصحية على غرار معهد باستور والمركز الوطني لمكافحة الإدمان والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية.

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