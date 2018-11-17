أويحيى يدعو لاستضافة اجتماعات اللجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية مطلع 2019

قال الوزير الأول احمد أويحيى اليوم خلاله لقاء جمعه مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا، أن الجزائر تقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب و التطرف، و أضاف أويحيى أن الجزائر تتطلع لاستضافة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم.

وفيما يخص التعاون في مجال الاستثمار، أكد أويحيى مشاركة وفد كبير من الجزائر في مؤتمر شرم الشيخ، مضيفاً أن الجزائر تتطلع لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين المستثمرين المصريين والجزائريين، بما سيكون له من أثر إيجابى فى تسهيل عمل تلك الشركات في السوقين المصرى والجزائري.

و قال أويحيى من جانب آخر، أن الرئيس بوتفليقة أصدر توجيهات بأن تتلقى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي دعماً مطلقاً من الجزائر، لا سيما في ضوء تماثل وجهات النظر بين الجانبين فيما يخص قضايا العمل الإفريقي المشترك.