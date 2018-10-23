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أويحيى يحذر نواب الأرندي من الغياب أثناء الجلسة العلنية للبرلمان

من خلال تعليمة وجهها إلى الأمناء الولائيين للحزب:
أويحيى يحذر نواب الأرندي من الغياب أثناء الجلسة العلنية للبرلمان

eldjazair 22 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 49 زيارة

حذر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى نوابه من الغياب الجلسة العلنية المخصصة لإثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان وانتخاب رئيس جديد، حيث وجه تعليمة إلى الأمناء الولائيين للحزب يطالبهم التواصل مع نواب الحزب والحرص على حضورهم أشغال الجلسة .
وجاء في نص التعليمة أن “المجلس الشعبي الوطني يستعد لانتخاب رئيسه من خلال عملية وصفها ” بالجد هامة والجوهرية بالنظر للظروف التي يشهدها هذا المجلس”. وطالب أويحيى أمنائه الولائيين بالحرص الشخصي على حضور جميع النواب مع التكفل كل على مستوى مقاطعته بالتواصل مع ممثلي الشعب من أجل التأكد من عدم الغياب أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لإثبات حالة الشغور وانتخاب الرئيس الجديد.
كما دعا أمنائه الولائيين التنسيق مع الأمانة العامة للحزب ورئيس الكتلة والنواب من أجل العمل على تجسيد التعليمة وإعطاء الصورة الانضباطية التي يتميز بها حزب الأرندي في كل المواعيد السياسية الهامة باحترام التعليمات الفوقية ومسؤولي الحزب على المستوى المركزي.
فلة-س

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