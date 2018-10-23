حذر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى نوابه من الغياب الجلسة العلنية المخصصة لإثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان وانتخاب رئيس جديد، حيث وجه تعليمة إلى الأمناء الولائيين للحزب يطالبهم التواصل مع نواب الحزب والحرص على حضورهم أشغال الجلسة .

وجاء في نص التعليمة أن “المجلس الشعبي الوطني يستعد لانتخاب رئيسه من خلال عملية وصفها ” بالجد هامة والجوهرية بالنظر للظروف التي يشهدها هذا المجلس”. وطالب أويحيى أمنائه الولائيين بالحرص الشخصي على حضور جميع النواب مع التكفل كل على مستوى مقاطعته بالتواصل مع ممثلي الشعب من أجل التأكد من عدم الغياب أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لإثبات حالة الشغور وانتخاب الرئيس الجديد.

كما دعا أمنائه الولائيين التنسيق مع الأمانة العامة للحزب ورئيس الكتلة والنواب من أجل العمل على تجسيد التعليمة وإعطاء الصورة الانضباطية التي يتميز بها حزب الأرندي في كل المواعيد السياسية الهامة باحترام التعليمات الفوقية ومسؤولي الحزب على المستوى المركزي.

فلة-س