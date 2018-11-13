أويحيى يجتمع بممثلي بلدان الجوار الليبي في ندوة مغلقة بباليرمو

اجتمع صبيحة اليوم ممثلو البلدان المجاورة لليبيا المشاركين في الندوة الدولية لباليرمو حول ليبيا قبل انطلاق أشغال اليوم الثاني من المؤتمر، ومن بينهم الوزير الأول احمد اويحي، حيث جرت أشغال الندوة في جلسة مغلقة بفيلا ايجيا.

وشارك في هذا الاجتماع الى جانب الوزير الأول احمد اويحيى، الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي و الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي و المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا، غسان سلامة و رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج و قائد القوات المسلحة، خليفة حفتر بحضور الوزير الأول الروسي، ديمتري ميدفيديف و رئيس المجلس الايطالي، جيوسيبي كونتي و وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان.

ر.خ