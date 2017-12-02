تحادث الوزير الأول, أحمد أويحيى, يوم الخميس, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي الجارية بابيدجان, مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقيي موسى فقي محمد.
و ابرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن اختيار الجزائر و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنسيق عمل الاتحاد الافريقي في مجال مكافحة الارهاب و التطرف العنيف, يرتكز على التجربة الرائدة للجزائر في هذا المجال و نجاعة سياستها الشاملة المتعلقة بمكافحة التطرف, مضيفا أنها “سياسة ينبغي أن تكون بمثابة مثالا لجميع البلدان الافريقية التي تواجه افة الارهاب”.
كما اشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالجزائر و بالرئيس بوتفليقة نظير الجهود المبذولة في اطار تنسيق جهود الاتحاد الافريقي في مجال الوقاية و محاربة الارهاب و التطرف العنيف.
هذا و سمح اللقاء بالتطرق إلى قضايا افريقية اخرى متضمنة في جدول اعمال الاتحاد الافريقي, لا سيما وضعية السلم و الأمن بمنطقة شمال افريقيا و بمنطقة الساحل, و كذا الاصلاح الهيكلي للاتحاد و تمويل المنظمة الافريقية, و الشراكات بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي و مع الشركاء الاستراتيجيين الأخرين.
من جهته, جدد السيد أويحيى التزام الجزائر بمواصلة عملها الدؤوب على مستوى الاتحاد الافريقي, بهدف المساهمة كعادتها في تعزيز الاتحاد الافريقي و التحسين الدائم لنجاعته و تمثيله الفعلي على الساحة الدولية, طبقا للأهداف و المبادئ التي ينص عليها العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي.
و جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل.
أويحيى يتحادث بابيجان مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي
تحادث الوزير الأول, أحمد أويحيى, يوم الخميس, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي الجارية بابيدجان, مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقيي موسى فقي محمد.