اجل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، اجتماعا للمكتب الوطني لتشكيلته السياسية الذي كان مبرمجا الاثنين القادم.

وحسب مصادر من داخل الحزب، فقد تم تأجيل اجتماع المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان مقررا عقده الاثنين المقبل، أي بعد أسبوع من استقالة أويحيى من على رأس الحكومة .

و يبدوا أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من حراك شعبي سلمي، إضافة إلى التغييرات التي طرأت من إعلان رئيس الجمهورية لتأجيل الانتخابات الرئاسية ، و عدوله عن الترشح لعهدة جديدة، و التغيير الذي طرا على الحكومة من تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي وزيرا أولا خلفا لأويحي، و تعيين رمطان لعمامرة نائبا له ووزيرا للخارجية، قد جعل الأمين العام للأرندي احمد اويحيى و قادة الحزب يغيرون من توقيت اجتماع المكتب الوطني.

رزيقة.خ