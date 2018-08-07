

أكد عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، أنه والأرندي يريدان التعايش السياسي بين مختلف الطبقات السياسية، ولا يريدان أن يتحول الإختلاف إلى معارك سياسية.

غول وخلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الإثنين، عقب لقائه بأحمد أويحيي الأمين العام للأرندي بمقر الحزب ببن عكنون قال: “نريد تعايشا سياسيا بين مختلف الطبقات السياسية ولا نريد أن يحول الإختلاف إلى معارك سياسية”، وأضاف: “اتفقنا على توسيع اللقاءات الثنائية إلى جماعية للدخول في حملة سياسية قوية، خاصة أن قرارنا من الرئاسيات محسوم”.

هذا وأكد عمار غول أن وفاء حزب تاج للرئيس بوتفليقة مستمر، وأن بينهما عقد أخلاقي، وأوضح غول بخصوص اللقاء الذي جمعه أمس بالأمين العام لحزب “الأرندي” طبيعي، مشددا على أن لقاء أحزاب الحكومة بديهي وأضاف أن اللقاء خرج بحوصلة التوافق والتطابق في ملفات تهم البلاد.

رزاقي.جميلة