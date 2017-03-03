أويحيى : “واثقون من النجاح في التشريعيات المقبلة “

أثنى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى على السير الحسن الذي تمت فيه عملية اختيار مترشحي الحزب للتشريعيات المنتظر تنظيمها يوم الرابع ماي المقبل والفضل يعود في ذلك لما أفضى المجلس الوطني المنعقد مؤخرا والذي منح الصلاحية للقواعد النضالية لاختيار مرشحيهم على مستوى الولايات بعيدا عن ضغوط من القاعدة المركزية.

وأوضح أويحيى في تصريح له أمس أول أن الأمور المتعلقة بتحضير قوائم الحزب سارت بصفة طبيعية مفندا بذلك الصراعات والنزاعات التي كانت تثار ويتم الترويج لها سيما مع تحرك التصحيحين المطالبين في كل مرة بإعادة الحزب لسكته الصحيحة .

وأعرب ذات المتحدث عن تفاؤله بحصد قوائمه لعديد المقاعد في قبة زيغود يوسف والسعي وذلك بعد التحضير الجيد لاستحقاقات الرابع ماي المقبل وكذا توفر شرطين أولهما ترك عملية إختيار مترشحي الحزب للقواعد النضالية ومنحهم كل الحرية للقيام بذلك ورفع القائمة النهائية للأمين العام للحزب لتزكيتها والتوقيع عليها مضيفا الأهم من ذلك هو وقوع الاختيار على مترشحين لهم وزن ومعروفين في الساحة السياسية “وقال :”المجلس الوطني كان قد قرر أن قوائم على مستوى الولايات تحددها قواعد الحزب بحيث انطلقت العملية في شهر فيفري وتم تزكية 32 قائمة تم إيداعها على مستوى الإدارة ” وأضاف :”متفائلون في التشريعيات المقبلة ونملك الحظ من منطلق نقطتين إلمام القاعدة الحزبية حول قائمته والتي وضعتها وصنعتها على مستوى الهيئات الولائية بعيدا عن ضغوط القاعدة المركزية ” وأردف في السياق ذاته :”والثانية أن الخيار الذي وقع في الميدان وأفرز وجوها معروفة في الميدان وذات وزن على الساحة السياسية نعول عليها “.

هذا وطوى الأرندي أمس ملف القوائم الانتخابية التي سيخوض بها غمار التشريعيات المقبلة بحيث أنهى هذا الأخير مبكرا السوسبانس مقارنة بحزب جبهة التحرير الوطني الذي لا يزال التكتم سيد الموقف فيما يتعلق بقوائمه ليتم بعدها توزيع البرنامج الوطني للحزب الذي سيكون ورقة طريق الحملة الإنتخابية التي من المنتظر أن تنطلق يوم 4 افريل المقبل .

ولم يغامر الأرندي في هذه التشريعيات بأسماء جديدة بحيث تمت تزكية العديد من الوجوه التي تحظى بثقة الرجل الأول في الحزب أحمد أويحي في سياسة حذرة منه للمحافظة على وزنه السياسي من تصدر صديق شهاب لقائمة العاصمة وكذا فوزية بن سحنون ورئيس الكتلة البرلمانية محمد قيجي بتسيمسيلت ومحمد بيبي في ولاية المسيلة بلقاسم بركات بباتنة.

زينب بن عزوز