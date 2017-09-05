

قال النائب البرلماني عن حزب العمال رمضان تعزيبت، ان تشكيلته السياسية تنتظر من الحكومة الجديدة بقيادة أحمد أويحيى إكمال ما بدأه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون المقال، خاصة فيم يتعلق بالشق الاقتصادي و محاولته لفصل المال عن السياسة، وقال” إن هذا الأخير المعروف عنه في حكوماته السابقة بالقرارات الشعبوية والتي تقهر الطبقة العاملة، مضيفا أنه يأمل من أن يكون هذا من الماضي ولن يطبق في الحاضر وخاصة وأن البلاد على صفيح ساخن، وقال تعزيبت على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان” ننتظر من هذه الحكومة إكمال ما بدأه عبد المجيد تبون خاصة فيما يخص ويتعلق بالملفات التي أثارها في الجانب الاقتصادي،” وأشار على أن هناك غموض بشأن سياسة الحكومة الجديدة فهل يكمل ما بدأه تبون. أما أن قرارات ستكون مخلفة تماما للوزير السابق.”

وفي رد له عن انشغالات الطبقة العاملة والدخول الاجتماعي الجديد أكد تعزيبت من أن الطبقة العاملة جد متخوفة من سياسة الحكومة الجديدة وقال” ونحن مقبلون على قانون المالية 2018، هناك تخوف كبير من الطبقة الشغيلة، مؤكدا أن حزب العمال سيقف ضد النصوص التي لا تخدم مصلحة البلاد و العمال.

رزاقي جميلة