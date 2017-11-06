فند حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما وصفه بالإشاعة المغرضة التي تروج لها بعض الجهات في عز الحملة الانتخابية والتي أطلقت العنان لتأويل تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي حول إضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير المؤسسات العمومية بالقول إن الحكومة عازمة على غلق هذه الأخيرة و تسريح العمال .

وأورد الحزب في بيان له أمس حازت ” الجزائر ” على نسخة منه ” لقد تفاجئنا بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية و تسريح عمالها مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها و تنافسيتها .”

وأضاف :”وللتذكير فإن الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحي سنة 2011 هي التي خصصت آنذاك أكثر من 1000 مليار ديناركقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها كما خصصت لها صفقات عمومية إستفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف ملي قدره ألف ملياردج”

و تابع :”ونذكر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها السيد أحمد أويحي حاليا قد قررت مؤخرا إعطاء الاولوية للشركات الوطنية و المحلية في الإستفادة من الصفقات العمومية كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطنية و هذا ما سيسمح بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل و تعزيز نجاعة شركاتنا و مؤسساتنا الوطنية هذا ما تصبو إليه الحكومة وهو ما يعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له من إشاعات”.

زينب بن عزوز