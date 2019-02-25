الإثنين , فبراير 25 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / أويحيى: حصيلة عمل الحكومة كانت ثرية ورسخت دولة القانون والشفافية

أويحيى: حصيلة عمل الحكومة كانت ثرية ورسخت دولة القانون والشفافية

Razika kherkhache 25 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 91 زيارة

صرح الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن حصيلة عمل الحكومة الواردة ببيان السياسة العامة للحكومة، كانت ثرية وهامة، كما أنها رسخت دولة القانون والشفافية.

يأتي هذا خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.فعلى الصعيد السياسي، ذكر الوزير الاول، أن الجزائر تعيش في كنف الامن والاستقرار، بفضل يقظة الجيش ورجال الامن.كما ذكر بتنظيمها، للانتخابات المحلية، شهر نوفمبر 2017، وتجديد نصف الاعضاء المنتخبين، بمجلس الامة في ديسمبر 2018، مع التحضير للانتخابات الرئاسية، المقررة أفريل 2019.وأشار أن السلطة عكفت على مواصلة الاصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات، من خلال تعزيز دولة القانون، وكذا إدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية.وفي الجانب المالي، حرصت الحكومة، على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية.أما اقتصاديا، ذكر أويحيى برنامج الاستثمار العمومي، والاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها ببلدنا، والتي عرفت قفزة في العشرين سنة الاخيرة.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

قايد صالح يقوم بزيارة عمل لولاية تمنراست غدا

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super