أويحيى: حصيلة عمل الحكومة كانت ثرية ورسخت دولة القانون والشفافية

صرح الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن حصيلة عمل الحكومة الواردة ببيان السياسة العامة للحكومة، كانت ثرية وهامة، كما أنها رسخت دولة القانون والشفافية.

يأتي هذا خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.فعلى الصعيد السياسي، ذكر الوزير الاول، أن الجزائر تعيش في كنف الامن والاستقرار، بفضل يقظة الجيش ورجال الامن.كما ذكر بتنظيمها، للانتخابات المحلية، شهر نوفمبر 2017، وتجديد نصف الاعضاء المنتخبين، بمجلس الامة في ديسمبر 2018، مع التحضير للانتخابات الرئاسية، المقررة أفريل 2019.وأشار أن السلطة عكفت على مواصلة الاصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات، من خلال تعزيز دولة القانون، وكذا إدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية.وفي الجانب المالي، حرصت الحكومة، على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية.أما اقتصاديا، ذكر أويحيى برنامج الاستثمار العمومي، والاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها ببلدنا، والتي عرفت قفزة في العشرين سنة الاخيرة.