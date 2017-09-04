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أويحيـــى : اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء المقبل

nesrine mahfouf 4 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

 

كشف الوزير الأول احمد اويحيى، الاثنين، بالجزائر العاصمة عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء المقبل  برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و اوضح اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس  الشعبي الوطني ان من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة  والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي “سيتم عرضه امام اعضاء المجلس الشعبي  الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام”.

و اضاف الوزير الاول انه “سيتم ارسال المخطط الى المجلس في نهاية هذا  الاسبوع” في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب  دراسته

 كما كشف الوزير الأول انه سيتم عرض مخطط عمل الحكومة امام المجلس الشعبي  الوطني في غضون العشرة ايام المقبلة.

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