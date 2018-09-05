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“أونساج” تعلن عن تسهيلات جديدة لإنشاء شركات مصغرة

لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة:
“أونساج” تعلن عن تسهيلات جديدة لإنشاء شركات مصغرة

eldjazair 5 سبتمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 27 زيارة

كشفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” عن إجراء جديد لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة والراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، وبحسب بيان صادر عن الوكالة فإن الامر يتعلق بـ “صيغة جديدة وهي التمويل الذاتي للمشاريع، ودعت الوكالة الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة للولوج للموقع الالكتروني للوكالة و الاستفادة من هذه الخدمة و خدمات أخرى توفرها “أونساج.
ع ح

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