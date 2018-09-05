كشفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” عن إجراء جديد لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة والراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، وبحسب بيان صادر عن الوكالة فإن الامر يتعلق بـ “صيغة جديدة وهي التمويل الذاتي للمشاريع، ودعت الوكالة الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة للولوج للموقع الالكتروني للوكالة و الاستفادة من هذه الخدمة و خدمات أخرى توفرها “أونساج.

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