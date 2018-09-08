كشف الرئيس المدير العام لشركة ايبسن فارما-الجزائر، عدلان سوداني ان أشغال إنجاز أول مصنع لإنتاج أدوية المضادة للسرطان في الجزائر ستنطلق قبل نهاية 2018، وذلك بالقطب الصناعي لسيدي عبد الله، فيما سيبدا الانتاج به سنة 2021.

وخلال ندوة صحفية أوضح سوداني أن الموافقة تمت على الوعاء العقاري لبناء هذا المصنع المستقبلي لتصنيع الأدوية المستخدمة في علاج الأورام من طرف المصالح المختصة، وهو ما سيسمح لنا بوضع حجر الأساس لهذه الوحدة الإنتاجية قبل نهاية العام.

كما أن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليون أورو يهدف إلى إنجاز مصنع لإنتاج أدوية عن طريق الحقن من نوع ديكابيبتيل تريبتوريلين، والذي يستخدم في علاج سرطان البروستات وهو ثالث السرطانات الأكثر شيوعا بين الرجال في الجزائر.

واعتبر سوداني أن هذا الاستثمار يمثل مشروعا ذو قيمة مضافة عالية، مضيفا أن الأدوية التي سيتم تصنيعها، والتي يمكن استخدامها زيادة على علاج سرطان البروستات في علاج البلوغ المبكر وبعض الأمراض التي تصيب النساء.

من جانبه قال نائب رئيس قسم العمليات القارية “صحة الأسرة” غيوم فرونوي، أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بهذا المصنع في 2021، مؤكدا ان هذا النوع من المصانع ينجز عادة في ثلاث سنوات.

ويقوم مجمع ايبسن حاليا بتسويق أكثر من 20 صنف دوائي في أكثر من 115 بلدا مع تواجد تجاري مباشر في 30 دولة حسب مسؤولي المجمع.

وتهتم شركة ايبسن على وجه الخصوص بتطوير وتسويق أدوية مبتكرة في ثلاثة مجالات علاجية وهي: الأورام الأعصاب والأمراض النادرة.

نسرين محفوف