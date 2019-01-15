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أول ضحية للإنفلونزا الموسمية في 2019 والوزارة “تحذّر”

الذروة المعتادة للوباء تكون خلال شهري جانفي وفيفري:
أول ضحية للإنفلونزا الموسمية في 2019 والوزارة “تحذّر”

islam kaab 15 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 44 زيارة

أعلنت، أمس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن وفاة شخص بسبب الانفلونزا الموسمية، ودعت المواطنين إلى القيام بالتلقيح لتجنب المرض ومضاعفاته، وأكدت على توفر اللقاح حاليا في كافة المرافق الصحية.
وأوضحت الوزارة ، أمس، في بيان لها، أنه “في كل موسم شتاء، تصيب الأنفلونزا الآلاف من الأشخاص في الجزائر وتؤدي إلى وفاة العشرات من المواطنين”، و قالت أن الأنفلونزا “قد تكون خطيرة ومميتة، خاصة بالنسبة للفئة الأكثر عرضة للخطر كالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة فما فوق وكذا الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل”، مشيرة إلى أن “الذروة المعتادة لوباء الإنفلونزا تكون خلال شهري جانفي وفيفري من كل عام”، وذكرت في نفس الوقت أن التلقيح “يبقى أفضل حماية من هذا الوباء”.
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى “التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية التي تساعد على الحماية من فيروس الأنفلونزا أو الحد من انتقاله”، و أوضحت أن ذلك يعد “أمرا ضروريا” من خلال “تجنب الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالأنفلونزا وغسل يدين بانتظام بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس مع استعمل مناديل ورقية ذات استخدام واحد والاتصال بالطبيب في حالة الإحساس بأعراض الأنفلونزا”.
رزيقة.خ

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