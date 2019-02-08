ينشط حزب جبهة التحرير الوطني اليوم تجمعا شعبيا بالقاعة البيضاوية وهو أول حشد شعبي يُعقد بعد إعلان أحزاب التحالف الرئاسي دعمهم لرئيس الجمهورية ليكون مرشحهم للرئاسيات المقبلة وينتظر أن تحضره عديد الشخصيات وعلى رأسهم الطاقم الذي سيديرالحملة الإنتخابية و الذي سيقوده الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و ذلك إلى جانب الأمناء العامون السابقون ليكون هذا الأخير بمثابة الإنطلاقة الفعلية للحملة الإنتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و التي قال الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي أحمد أويحيى أنه سيترشح بنسبة 99 بالمائة لمن لا يزالون في الأمر .

تنطلق اليوم بالقاعة البيضاوية حملة الحشد و التجنيد للاستمرارية والتي سيشرف عليها حزب جبهة التحرير الوطني وهي الخرجة الأولى بعد قرار التحالف الرئاسي ترشيح رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة سبقتها لقاء مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال مع طاقمه الذي سينشط معه الحملة الإنتخابية والذي ضم في صفوفه مدير ديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال مديرا للتنظيم وعبد القادر واعلي مكلفا بالعلاقات بالأحزاب ورئيس الجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس مديرا للإعلام إلى جانب الوزير السابق والمدير العام السابق للتلفزيون الجزائري حمراوي حبيب شوقي و بلقاسم ملاح كمساعد في الإعلام والتجمعات الشعبية.

زينب بن عزوز