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أولمو: “برشلونة هو الفريق الذي سأحمله بداخلي دائماً”

بديل سواريز يطرق أبواب العودة إلى برشلونة:
أولمو: “برشلونة هو الفريق الذي سأحمله بداخلي دائماً”

Yacine Soudani 1 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 146 زيارة

قال داني أولمو، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “العودة إلى برشلونة؟ لما لا، برشلونة هو الفريق الذي سأحمله بداخلي دائماً، لقد لعبت هناك لمدة ست سنوات ولدي عاطفة خاصة تجاههم، أود أن أرى ما يخبئه المستقبل لي في يوم من الأيام”.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعبه السابق، داني أولمو، وذلك من أجل تعزيز الخط الهجومي، وضم مهاجم المستقبل الذي بإمكانه خلافة لويس سواريز.

وكان المهاجم الإسباني الشاب، لاعباً في مدرسة لاماسيا من عمر 9 إلى 16 سنة، قبل أن يرحل إلى دينامو زغرب في عام 2014، ويصبح أحد نجوم الفريق البارزين في الفترة الأخيرة.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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