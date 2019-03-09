حقق نادي أولمبيك برج البحري الناشط في بطولة كرة القدم داخل القاعات، صعودا تاريخيا للقسم الأول، بعدما أطاح أول أمس، بنادي شباب معسكر تيغنيف، في المباراة التي جرت بالقاعة متعددة الرياضات ببرج البحري..

وهو الفوز الذي رفع رصيد النادي إلى 17 نقطة. ولم يخيّب أشبال المدرب نسيم طلاّع في هذا الموعد، بالنظر لمصيرية المواجهة وأهمية النقاط الثلاث، حيث كان الفوز حتميا وأي نتيجة غيره لم تكن في صالح أبناء برج البحري، في ظل التنافس الكبير بين الأندية الستة المتواجدة في هذا القسم، فبعد تجاوز عقبة أولمبيك أقبو في المباراة الماضية بواقع (5-2)، ورفع الرصيد إلى 14 نقطة، كان الموعد أول أمس ضد تيغنيف الذي كان يحتل الريادة برصيد 16 نقطة، أين استطاع أولمبيك برج البحري إبقاء النقاط الثلاث على ملعبه متجاوزا المتصدر بنقطة وحيدة كانت كافية من أجل الصعود به إلى حظيرة الكبار في موسم يعتبر استثنائيا على جميع الأصعدة بالنظر للمشاكل والعقبات التي واجهتهم، حيث افتقدت التشكيلة إلى قاعة للتدرب ولاستقبال الضيوف أيضا بعدما تم إجراء أغلب لقاءات مرحلة الذهاب خارج الديار، في تحد كبير توّجه الفريق بصعود أقل ما يقال عنه أنه تاريخي، ويكون الأولمبي ممثلا وحيدا لفرق العاصمة خلال الموسم المقبل والقسم الأول الذي يضم 20 فريقا بشكل مبدئي. يُذكر أن نادي أولمبيك برج البحري لا يزال في سباق التنافس على لقب كأس الجمهورية لكرة القدم داخل القاعة، حيث يتواجد أشبال المدرب نسيم طلاّع في الدور ثمن النهائي وسيواجهون السبت المقبل نادي أفريكا برج بوعريريج المنتمي إلى القسم الأول بالقاعة متعددة الرياضات ببرج البحري، وهو الذي كان قد تجاوز في الدور الماضي النادي الرياضي لبجاية.

نسيم طلاّع (مدرب أولمبيك برج البحري):

“الصعود كان تاريخيا بالنظر للتحديات وهدفنا الذهاب بعيدا في الكأس“

عبّر نسيم طلاّع مدرب نادي أولمبيك برج البحري لكرة القدم داخل القاعة، عن سعادته الكبيرة وفخره الشديدة بعد تحقيق الصعود إلى القسم الأول لأول مرة في تاريخ النادي، مؤكدا أن الإنجاز جاء بعد معاناة كبيرة وتضحيات جمة بالنظر للمشاكل التي واجهت الفريق خلال الموسم الجاري، مشيرا في معرض حديثه لنا، إلى أن الفريق يسعى لمواصلة المشوار في منافسة كأس الجمهورية، وأضاف يقول: “نحن جد سعداء بهذا الإنجاز، استطعنا التغلب على الصعاب وتجاوز المشاكل بكل شجاعة، كما تعلمون، لم تكن لدينا قاعة للتدرب أو حتى لاستقبال منافسينا، لكننا رفعنا التحدي ولم نستسلم، قبل أن يتحقق الإنجاز ضد تيغنيف، وأعتقد أن الجانب البدني أحدث الفارق، وأحيي أيضا الضيوف على مستواهم الذي قدموه“، واختتم طلاع كلامه: “بعد الصعود طموحنا لم يتوقف ونريد الذهاب بعيدا في منافسة كأس الجمهورية، تنتظرنا مباراة صعبة السبت المقبل أمام أفريكا برج بوعريريج ونريد مواصلة المشوار“.

ع. ب