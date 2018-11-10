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أولمبيو “الخضر” يواجهون “الفراعنة” وديا هذا الشهر

adel boukhalfa 10 نوفمبر 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 148 زيارة

 

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، على موعد مع مباراة ودية ضد نظيره المصري يوم الاثنين الموافق لـ19 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب السلامبالقاهرة، في إطار التحضيرات للاستحقاقات الرسمية المقبل للفريقين، وفي المقدمة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويواجه “محاربو الصحراء”، المتأهل من المواجهة المزدوجة، بين غينيا الاستوائية و”ساو تومي- برنسيب” في الدور الثاني من التصفيات، أين تكون التشكيلة مقبلة على التنقل في لقاء الذهاب قبل استقبال منافسهم في المباراة المزدوجة، المقررة من 18 إلى 26 مارس 2019. وفي حال التأهل، يلاقي المنتخب الجزائري في الدور الثالث والأخير من التصفيات، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين كل من الغابون، المعفى من الدور الأول، والفائز من مباراة غانا والطوغو، وتجري نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019 بمصر. وتعد المنافسة النهائية – التي تشارك فيها ثمانية بلدان- مؤهلة للدورة النهائية لكرة القدم للألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الاولمبياد المقبل.

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