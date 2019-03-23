غينيا الاستوائية الأولمبي – الجزائر الأولمبي (اليوم الـ15:00)

سيكون المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة، على موعد اليوم مع مباراة جد مهمة، عندما يواجه نظيره من غينيا الاستوائية، ضمن ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، والمقررة في مصر، حيث ستُجرى المواجهة في ملعب مالابو الرئيسي، بداية من الساعة الـ15:00 زوالا بتوقيت الجزائر. ويسعى أولمبو “الخضر” من أجل التقدم خطوة نحو التأهل إلى النهائيات المرتقبة والمزمع إجرائها في الصيف المقبل بمصر، وذلك قبل موعد لقاء الإياب في الجزائر، ما يجعل أشبال المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي أمام حتمية تقديم مباراة في المستوى والعودة بنتيجة إيجابية تضم لهم لعب لقاء الإياب بأكثر أريحية، وخاصة المحافظة على الشباك وعدم تلقي عدد كبير من الأهداف، وهي المهمة التي لم تكون مفروشة بالورود نظار للظروف التي قد يواجهها المنتخب في “مالابو”، إلا أن العزيمة والإدارة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تبدو عالية جدا لدى زملاء محمد مرواني. في ذات السياق، تعتبر مباراة اليوم هي الرسمية الأولى بالنسبة للمدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي، وذلك عقب التحاقه بالفريق قبل حوالي شهرين خلفا لسليم سبع وحسين آشيو، وهو ما يجعله تحت المجهر، خاصة وأن سلفه قدم مشوارا طيبا وحقق نتائج ممتازة فضلا على الأداء واللاعبين الذي تم اكتشافهم واستدعائهم في ظرف وجيز. وكان المنتخب قد وصل سهرة الأربعاء لمدينة مالابو، استعدادا للمواجهة المرتقبة اليوم، كماقام أشبال لودوفيك باتيلي بإجراء أول حصة تدريبية لهم على أرضية الملعب الرئيسي الذي سيحتضن اللقاء. وسيدير مواجهة اليوم ثلاثي تحكيم من نيجيريا ويتعلق الأمر بـ عبدولاي المصطفى، عبد العزيز ياكوبا وسادسيو إيدي. يُذكر أن لقاء الإياب بين “الخضر” وغينيا الاستوائية مقرر هذا الثلاثاء بملعب 05 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الـ17:00 مساء.

ع.ب