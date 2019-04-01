أفادت أمس، تقارير صحفية في تركيا، بأن نادي أولمبياكوس اليوناني، أبدى رغبته في ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي فينرباتشي التركي، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، وهذا في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها مهاجم “الخضر” سواء مع ناديه الحالي أو السابق ليستر سيتي الإنجليزي واللذان قررا الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم الحالي. وأكدت صحيفة “فوتبول أرينا” التركية، أن نادي أولمبياكوس يريد انتداب المهاجم الجزائري الموسم المقبل في خطوة مفاجئة، حيث أن بيدرو مارتينز مدرب العملاق اليوناني يعرف جيدا إسلام سليماني، بما أنّه سبق له وأن درب في الدوري البرتغالي وسبق له مشاهدته مع سبورتينغ لشبونة. وخاض الدولي الجزائري تجربة فاشلة جدا من نادي فينرباتشي الذي انضم إليه في الصيف الماضي، على شكل إعارة قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، حيث اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط من أصل 23 لقاءا خاضه بألوان النادي التركي، وهي حصيلة ضئيلة جدا جعلته محل سخط الأنصار الذين طالبوا بالتخلص منه، قبل أن يستجيب إيسرن ينال ويقرر استبعاده بشكل كلي حتى من التدريبات مع المجموعة، في انتظار عودته إلى “الثعالب” في الصيف المقبل. وأصبحت مشاركة سليماني مع المنتخب الوطني في منافسة كأس إفريقيا المقرر انطلاقه في جوان المقبل بمصر، وذلك بالنظر للتراجع الرهيب لمستواه خلال الشهور الماضية وصيامه الطويل عن التهديف فضلا عن المشاكل الكثيرة التي صادفته مع النادي التركي أو مع “الثعالب” الذي قرّر عدم استرجاعه ومطالبا إياه بضرورة البحث عن فريق آخر في نهاية الموسم الجاري، وهوما يرجّح إمكانية عدم توجيه له الدعوة من طرف المدرب الوطني جمال بلماضي الذي أكد أن معايير التواجد في المنتخب، تمر عبر المشاركة المنتظمة مع الأندية.