أودي تكشف عن أحدث سيارتها

عرضت شركة أودي أحدث سيارتها الأساسية أمام الجمهور بعد نشر سلسلة من الصور المثيرة وتسريب بعض المعلومات وترويج إشاعات مختلفة. صنعت سيارة A8 على أساس قاعدة MLB، وتزود بمحركات تعمل بالبنزين بـ6 أو 8 أو 12 أسطوانة ومحرك ديزل بـ6 أسطوانات. كما تزود هذه السيارة ببطارية إضافية تسمح بسيرها دون تشغيل المحرك على سرعات 55-150 كيلومترا في الساعة، لفترة تصل إلى 40 ثانية، حيث يمكن إعادة تشغيل المحرك بمجرد الضغط على دواسة البنزين.

تعمل الأضواء النهارية للسيارة بتقنية “ليد”، بينما تستعمل أجهزة الليزر في أضواء الطريق الليلية (High beam). ومن أهم الحلول الهندسية، إمكانية رفع هيكل السيارة أوتوماتيكيا عند احتمال تعرضها لضربة جانبية بمقدار 80 ميليمترا، ما يضمن سلامة الركاب بشكل أكبر.

كما زودت السيارة بمنظومة القيادة الذاتية التي تؤمن السير دون تدخل السائق على سرعات حتى 60 كيلومترا في الساعة، في ظروف ازدحام السير، وكذلك في الطرقات السريعة إذا كانت اتجاهات السير مفصولة بواسطة جزيرة. زودت A8 بمنظومة الركن الآلي التي قد تشغل بواسطة هاتف ذكي.

يتم التحكم في منظومات وأجهزة السيارة عن طريق شاشات لمس وإعطاء أوامر صوتية. يذكر أن تسويق هذه السيارات سيبدأ في ألمانيا الخريف المقبل بسعر 90600 يورو فصاعدا.